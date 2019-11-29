Лондон, , 11:57 — REGNUM Шведская экологическая активистка Грета Тунберг признана в Британии автором года по версии одной из крупнейших британских розничных сетей книжных магазинов Waterstones за свою первую изданную книгу «Каждый может изменить ситуацию». Об этом 29 ноября сообщает The Daily Mail.

В эту книгу вошли речи 16-летней экоактивистки и она появилась в книжных магазинах Британии в мае текущего года. Также в настоящее время объявлено о переиздании этого сборника, в которое будет включено ещё большее количество её выступлений.

Кроме этого, сообщается, что шведская активистка станет временной ведущей корпорации BBC и будет с 26 по 31 декабря вести программу во время рождественских и новогодних каникул, в которой будет говорить с гостями об экологии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Грета Тунберг отказалась от награды Северного совета, которая была ей присуждена за то, что «вдохнула жизнь» в международный дискурс относительно климатических изменений и защиты окружающей среды в критический для мировой истории момент.