Додома, , 14:08 — REGNUM Министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму высоко оценила мужество певицы нового поколения Руби (Ruby), не побоявшейся смело рассказать о насилии над женщинами, совершаемом мужчинами.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, министр выступила с данным заявлением в связи с началом кампании по борьбе с насилием в отношении женщин, которая будет проводиться в городе Додоме на протяжении 16 дней.

«Я действительно хочу поблагодарить Руби за это, она стала образцом для подражания, не побоялась встать и рассказать правду о тех ужасных вещах, с которыми ей пришлось столкнуться и которые неприемлемы в нашем обществе, это очень ранило меня», — подчеркнула Мвалиму.

Особо министр подчеркнула смелость артистки вынести данный вопрос на публичное обсуждение.