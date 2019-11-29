Сеул, , 11:51 — REGNUM За пять лет в Южной Корее число молодых людей, болеющих депрессией, увеличилось в два раза. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Health Insurance Review & Assessment Service.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году 98 434 человека в возрасте от 20 до 29 лет страдали от депрессии, что в два раза больше по сравнению с результатами исследования, проведенного в 2014 году.

Известно, что общее число пациентов с депрессией в 2018 году составило 751 930 человек, что на 28% больше, чем в 2014 году. Отметим, что в период с января по сентябрь 2019 года депрессия была выявлена у 682 631 человека.

Специалисты отмечают, что больше всего депрессии были подвержены люди в возрасте от 60 лет (133 712 человек), от 50 лет — 129 255 человек, от 70 лет — 121 193 человека, от 20 лет — 98 434 человека, от 30 лет — 93 389 человек, от 80 лет — 56 431 человек, от 10 лет — 42 535 человек.

По сравнению с результатами исследования 2014 года число молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет, страдающих от депрессии, увеличилось на 97%, а в возрасте от 10 до 19 лет — на 78%.

Кроме того, с увеличением числа больных депрессией увеличивается и стоимость лечения. В 2018 году на лечение депрессии было потрачено 331,94 млрд вон (~$281,5 млн), что на 48% больше по сравнению с 2014 годом.