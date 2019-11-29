Цхинвал, , 11:44 — REGNUM В Цхинвале завершилось строительство родильного дома с современными физиотерапевтическим и гинекологическим отделениями. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба министерства строительства архитектуры и ЖКХ республики.

Строительство объекта осуществлено в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2018−2019 годы. На работы было выделено 490 млн рублей. В министерстве заметили, что проект был завершен с опережением графика на два месяца.

Необходимость в строительстве современного роддома в Цхинвале назрела давно. Новое учреждение имеет общую площадь 5,3 тыс. кв. метров. В нем обустроены родильное отделение на 30 мест, гинекологическое — на 20 мест, физиологическое — на 10 мест и женская консультация. Из нового здания есть переход в операционно-хирургический комплекс республиканской больницы, построенной ранее также в рамках российской финансовой помощи.

Всего на осуществление инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2018−2019 годы Россия выделила свыше 4,5 млрд рублей.

Читайте также: Игорь Кошин посетил объекты Инвестпрограммы в Южной Осетии

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Южной Осетии и замминистра России по СК обсудили инвестпрограмму