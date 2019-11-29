Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:04 — REGNUM Управление государственной химической лаборатории в Танзании в настоящее время занимается созданием базы данных, содержащей образцы ДНК всех танзанийцев для предоставления в дальнейшем генетических услуг в случае возникновения несчастных происшествий, совершения преступлений или же по причине существующих социальных проблем.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, Управление поставило задачу в течение двух лет создать подобную базу, которая поможет легко и оперативно разрешить различные проблемы.

Об этом заявил в городе Дар-эс-Саламе, глава управления Фиделице Мафумико в ходе выступления о достижениях, достигнутых за четырехлетний период с момента прихода к власти нынешнего президента Танзании Джона Магуфули.

По его словам, благодаря базе данных, станет возможным выявить жертв несчастных случаев без проведения медицинского обследования родственников погибших. Кроме того, виновные в различного рода преступлениях, таких как изнасилование, смогут быть обнаружены еще до непосредственного ареста.

«Генетическая база данных значительно облегчит проведение генетических тестов. Если хотите узнать родителей ребенка, мы возьмем предоставленные образцы и сравним их с образцами из базы данных», — отметил Мафумико.

Также он добавил, что Управление участвовало в расследовании инцидентов различных происшествий в стране и успешно провело идентификацию тел людей, которые не смогли опознать их родственники.