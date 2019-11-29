Лусака, , 11:41 — REGNUM Верховный суд в Замбии приговорил двух мужчин к 15 годам тюремного заключения после того, как они были арестованы за однополые отношения в 2017 году. Об этом передает ВВС Africa.

В соответствии с материалами дела, Джапет Чатаба и Стивен Самба сняли себе дом в Капири Мпоши, в центральной Замбии, где они, по словам прокурора, совершили однополый сексуальный акт. Свидетелями стали работники дома, которые в это время заглянули в окно, отмечают журналисты.

По информации журналистов телерадиокомпании, двое мужчин были осуждены в прошлом году судом Капири Мпоши, однако дело было передано в Верховный суд.

Со своей стороны, судья Чарльз Зулу отказался пересмотреть приговор низшей судебной инстанции и вновь вынес приговор о 15-летнем тюремном сроке.

«Нет никаких оснований для пересмотра или отмены обвинительного приговора, и я считаю, что суд первой инстанции не совершил никаких нарушений», — процитировала судью Зулу государственная газета Zambia Daily Mail.

Напомним, что ранее президент Замбии Эдгар Лунгу, адвокат по образованию, выступал против прав сексуальных меньшинств. Он заявил, что не будет навязывать их замбийцам в обмен на донорскую помощь западных стран. Лунгу добавил, что некоторые права, которыми пользуются в других частях света, могут быть не приняты замбийцами.

Замбия — консервативная страна, где однополые отношения являются незаконными.