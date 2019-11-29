Алма-Ата, Казахстан, , 11:34 — REGNUM Официальный оклад акима (мэра) Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева без вычета налогов составляет 950 тыс. тенге (157,7 тыс. рублей). Об этом градоначальник заявил 29 ноября, отвечая на вопрос журналистов, сообщает издание Tengrinews.kz.

«На руки 700 тысяч (116,2 тыс. рублей — примечание ИА REGNUM). Налоги же, знаете, сколько там процентов», — уточнил глава города. По его словам, указанный размер заработной платы установлен у всех акимов (глав регионов и городов республиканского значения).

Напомним, 28 августа аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сказал, что размер его ежемесячной заработной платы составляет 762 тыс. тенге (126,5 тыс рублей). Он отметил, что размер зарплаты растет с учетом стажа руководителя.

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