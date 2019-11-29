Казань, , 11:26 — REGNUM В Татарии планируют отказывать в посещении больниц тем, кто не получил прививку от кори. Такие меры связаны с регистрацией двух случаев заболевания в Казани, сообщили ИА REGNUM в минздраве республики.

Согласно постановлению, принятому ведомством 25 октября, «ухаживающие и посетители (до 55 лет включительно) допускаются в медицинскую организацию при наличии сведений о вакцинации против кори (2 прививки) или результатов серологического мониторинга на наличие защитных титров антител».

Ограничение будут действовать в течение 21 дня. При этом отмечается, что вспышки заболевания нет в республике. А прививки можно сделать бесплатно по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, во всём мире с начала 2019 года зарегистрировано 440 263 случая заболевания корью. Случаи заболевания зафиксированы в 187 государствах — членах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Одна из наиболее тяжёлых эпидемий кори наблюдается в Демократической Республике Конго, Заболевание не обошло и страны Европы и Центральной Азии. В России число заболевших составляет в 2019 году 3521 человек.