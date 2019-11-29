Улан-Удэ, , 11:22 — REGNUM В отношении людей в России мало что меняется веками. По словам медиа-менеджера из Бурятии Виктора Золотарёва корреспонденту ИА REGNUM, незащищенность граждан и бизнеса от государства и его идей, остаётся нашей визитной карточкой.

«По сравнению с 90-ми годами сменились лишь декорации. Тогда предприниматели одновременно боялись бандитов, и через них же решали свои насущные проблемы», — отметил он.

В современности же российский, и бурятский, в частности, боится и договаривается с государством. Этому, по мнению эксперта, способствуют отсутствие нормальных судопроизводства и законов, а также большое количество контролирующих и надзорных органов.

«В этом смысле, мало что изменилось. Бизнес живет в пугающей его непредсказуемости свыше», — заключил Виктор Золотарёв.

Напомним, согласно ранее опубликованным данным соцопроса среди бывших и действующих предпринимателей, более половины заявили, что вести бизнес в России стало сложнее, чем в 1990-х годах. Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме объяснили результаты тем, что в 90-х бизнес «кошмарили бандюки, а сейчас — чиновники».

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