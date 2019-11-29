Ташкент, , 11:17 — REGNUM Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана, компании «Узагросугурта» и «Микрокредитбанк» подписали меморандум о предоставлении микрозаймов трудовым мигрантам, сообщили в пресс-службе минтруда.

Гражданам Узбекистана, выезжающим за границу для трудоустройства, будут предоставляться займы на сумму 2 млн сумов ($5 177) сроком на один год. Годовой процент в 2019—2020 годах составит 10%, а в 2021 году — 12%.

Кроме того, с компанией «Узагросугурта» подписан меморандум о сотрудничестве в сфере страхования жизни и здоровья в период временной работы за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана планирует открыть представительства в Стамбуле, Нур-Султане, Дубае, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде и Пятигорске.

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