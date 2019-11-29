Кунгур, Пермский край, , 11:17 — REGNUM В Кунгуре Пермского края в отношении заведующей детского сада возбуждено уголовного дела. Женщину подозревают в хищении 8 млдн бюджетных рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения). Основанием для процессуального решения стали материалы прокурорской проверки, которую провели в ответ на коллективную жалобу воспитателей.

По данным ведомства, в 2016—2018 годах директор детского ада умышленно завышала контингент воспитанников, вписывая в табель посещаемости более 40 так называемых мёртвых душ. В результате увеличивался объем финансирования учреждения за счет бюджетов города и края. За три года детский сад получил 8 млн рублей, которые должны были пойти на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотра и уход за детьми, но заведующая распорядилась средствами по своему смотрению.