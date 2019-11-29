Волгоград, , 11:18 — REGNUM Специальное обращение в полицию региона направило Волгоградское УФАС России в целях борьбы с монополизмом ритуальной компании «Память». В МВД России по Волгоградской области ответили, что собираются провести заседание рабочей группы, а также разработали алгоритм действий сотрудников полиции, прибывающих на конфликтные ситуации на кладбищах, сообщили 29 ноября в пресс-службе регионального антимонопольного ведомства.

Руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников посетовал, что на подобные обращения по данной теме от законодательной власти региона ведомство получает «не быстрые и малосодержательные ответы». Информация от регионального УМВД обнадёжила: в декабре состоится заседание межрегиональной рабочей группы при прокуратуре региона по защите прав предпринимателей на рынке ритуальных услуг Волгограда и Волжского. Кроме того, в полиции разработали алгоритм действий сотрудников полиции при поступлении сообщений о конфликтах хозяйствующих субъектов по вопросам захоронений.

«Теперь очень важно, чтобы, во-первых, перечень принимаемых полицией мер не ограничился только разработкой указанного алгоритма, во-вторых, чтобы эта мера действительно была действенной, а в-третьих, чтобы этот алгоритм был направлен и применялся прежде всего для борьбы с уродливым монополизмом «Памяти», а не для борьбы с её конкурентами и заказавшими у них ритуальные услуги гражданами», — прокомментировал ответ Роман Лучников.

Напомним, противостояние Волгоградского УФАС и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» продолжается почти два года. Ведомство добилось штрафа для компании на сумму 720 тысяч рублей.

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