Анкара, , 11:25 — REGNUM Подразделения отдела по борьбе с организованной преступностью Управления безопасности турецкой провинции Анкара в рамках провинции начали работу по выяснению местонахождения подозреваемых, которым вменялись такие преступления, как вымогательство, шантаж и запугивание, а также необоснованное получение доходов путем «крышевания» торговцев и ремесленников.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, оперативники смогли установить факты противоправной деятельности подозреваемых путем слежки, как личной, так и посредством технических приспособлений. В утренние часы силовики провели одновременные адресные оперативные мероприятия в 4 провинциях страны.

В ходе операции было арестовано 38 подозреваемых, а при обыске их жилищ и рабочих помещений было обнаружено и изъято множество документации криминальных обществ, огнестрельного оружия и разнокалиберных боеприпасов к нему. По имеющимся данным, арестованные были доставлены в отдел для проведения соответствующих следственных действий.