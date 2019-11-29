Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM ПАО «Росбанк» попытался получить через суд исполнительный лист о взыскании с признанного банкротом бизнесмена Владимира Кехмана почти 230 миллионов рублей, но получил отказ.

Напомним, летом 2018 года, после пятилетней судебной тяжбы известный бизнесмен, основатель и ключевой бенефициар компании JFC и театральный деятель Владимир Кехман был признан банкротом. Тогда же суд завершил процедуру реализации имущества, указав на то, что должник «не освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не включенных в реестр требований кредиторов». Сумма долгов Кехмана насчитывает порядка 20 млрд рублей.

ПАО «Росбанк» обратилось в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа по его требованию на сумму 229 074 052 рублей 42 копейки.

«Заявление подано с нарушением <… > к нему не приложены уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление должнику и арбитражному управляющему копии заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют», — говорится в решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Таким образом заявление банка оставлено без движения до 30 декабря 2019 года, чтобы заявитель мог внести все необходимые документы.

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