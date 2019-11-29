Москва, , 11:04 — REGNUM Грандиозные распродажи, стартовавшие в конце ноября, могут не только дать возможность любителям сэкономить приобрести товары по привлекательным ценам, но и сделать их жертвами мошенников. Как не попасться на удочку злоумышленников в «чёрную пятницу», советуют специалисты Роскачества.

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«В «чёрную пятницу» мошенники проявляют небывалую активность. Под видом акций и скидок они могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей», — предупреждает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Эксперт подчёркивает, что даже если «выгода вскружила голову, необходимо не терять бдительность и проверять», где именно покупатель приобретаете товар и на каких условиях.

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Чтобы определить подлинность сайта, на котором потребитель планирует сделать покупку, прежде всего стоит обратить внимание на доменное имя интернет-ресурса — мошеннические сайты имеют схожие с известными магазинами, но написанные с ошибками или замененными символами названия, а также проверить, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности.

«Не переходите по подозрительным ссылкам из почтовых рассылок или социальных сетей. Безопаснее ввести в браузере адрес интернет-магазина, якобы приславшего письмо, самостоятельно перейти на его страницу и найти интересующий вас товар», — рекомендуют специалисты организации.

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Также перед покупкой необходимо обязательно изучить информацию об оплате. В случае если указаны реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, покупать что-либо на таком сайте крайне не рекомендуется, пояснили в Роскачестве.

Напомним, в 2018 году в «чёрную пятницу» эксперты по кибербезопасности Group-IB обнаружили более 400 сайтов-клонов, копирующих популярную торговую интернет-площадку AliExpress, и ещё две сотни сайтов, созданных очень похожими на известные бренды и интернет-магазины.

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