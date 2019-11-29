Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM Туман, опустившийся над Ростовом-на-Дону 29 ноября, скорректировал расписание рейсов в международном аэропорту «Платов». Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани, передаёт ИА REGNUM.

Из-за плохой видимости изменено время вылета и прилёта в общей сложности более десяти самолетов. В частности, авиакомпания «Азимут» перенесла вылет самолётов в Ереван, Калининград и Калугу. Задержан вылет авиалайнеров в Москву и Стамбул.

Кроме того, изменено время прибытия рейсов из Уфы, Краснодара, Новосибирска, Тюмени.

ИА REGNUM ранее сообщало, что густой туман внёс коррективы в расписание аэропорта «Платов» 28 ноября. И

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