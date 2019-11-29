Ташкент, , 11:02 — REGNUM Центр традиционной китайской медицины планируют открыть в ближайшее время в Ташкенте. Об этом заявил президент компании Beizhong Yilin Pharm Tech Линь Сюэжун на встрече с хокимом (мэром) узбекистанской столицы Джахонгиром Артикходжаевым, сообщает 29 ноября издание «Подробно.uz».

Глава китайской компании отметил, что в новом центре планируется реализовывать обучающие программы для медиков из Узбекистана. Кроме того, китайский инвестор планирует также открыть в Ташкенте крупную клинику традиционной медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Ташкенте прошли Дни казахстанской медицины в Узбекистане. Участники обсудили цифровизацию здравоохранения и внедрение высокоточных медицинских услуг.

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