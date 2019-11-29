Хараре, , 11:07 — REGNUM После 10-дневного визита в Зимбабве специальный докладчик ООН по вопросу о праве на продовольствие обрисовала «мрачную картину» наличия еды в южноафриканской стране. Об этом передает ВВС Africa.

«Народ Зимбабве медленно приближается к искусственному голоду», — заявила Хиляль Элвер в столице страны, Хараре.

Она также сообщила, что 60% из 14-миллионного населения страны не получает достаточно еды для удовлетворения своих основных потребностей.

«Многие из тех, с кем я говорила в Хараре, сообщали мне, что они могут позволить себе только один прием пищи в день», — добавила она.

Далее Элвер отметила, что хроническое недоедание повсеместно наблюдается как в сельских, так и в городских районах, и что врачи в главной больнице Хараре сказали ей, что «в последние несколько месяцев число случаев недоедания возрастает».

«Мучительные истории, которые я слышала от стойких бабушек, матерей или тетушек, отчаянно пытающихся спасти своих детей от голода, в разгар их ежедневных трудностей, навсегда останутся со мной», — заявила она.

По сообщению журналистов, скудные осадки и нестабильные погодные условия повлияли на урожайность, а растущая инфляция привела к тому, что люди изо всех сил пытаются позволить себе основные товары.

«Зимбабвийцы, с которыми я говорила в Хараре и пригородах объяснили, что, даже если продукты питания были бы широко доступны на рынках, снижение их доходов в сочетании с ростом инфляции до 490% все равно бы вынудило их страдать от отсутствия продовольственной безопасности, что также сказывается и на среднем классе», — добавила она.