Ульяновск, 29 ноября 2019, 10:57 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал наказать «горе-строителей» в Димитровграде, из-за «преступного разгильдяйства» которых были подвергнуты опасности жизни сотни жителей Димитровграда. Речь идёт о повреждении газопровода, в результате которого произошла утечка газа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Глава региона на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что «это были беспокойные сутки».
К проверке подключилась прокуратура Димитровграда, отметив, что в результате происшествия 7750 потребителей остались без газа, в том числе жители 70 многоквартирных домов. По данным ведомства, профильными хозяйствующими субъектами проводятся ремонтные работы, которые продолжаются по настоящее время.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Димитровграде 28 ноября был газопровод по улице Свирская, в результате ночью без тепла остались десятки многоквартирных домов. Власти просят жителей оказать содействие газовикам, которые 29 ноября будут обходить квартиры.
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