Ульяновск, , 10:57 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал наказать «горе-строителей» в Димитровграде, из-за «преступного разгильдяйства» которых были подвергнуты опасности жизни сотни жителей Димитровграда. Речь идёт о повреждении газопровода, в результате которого произошла утечка газа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что «это были беспокойные сутки».

«Всю ночь сотрудники газовой службы устраняли в Димитровграде последствия чьего-то преступного разгильдяйства. Около трёх часов ночи мне доложили, что утечка газа на улице Свирской в Димитровграде устранена. К людям в дома вернулось тепло», — написал Сергей Морозов, продолжив:

«Откуда взялись горе-строители, которые повредили газопровод и подвергли опасности сотни жителей Димитровграда, кто им дал в городе разрешение на эти работы — ещё предстоит выяснить. Это не должно остаться безнаказанным».

К проверке подключилась прокуратура Димитровграда, отметив, что в результате происшествия 7750 потребителей остались без газа, в том числе жители 70 многоквартирных домов. По данным ведомства, профильными хозяйствующими субъектами проводятся ремонтные работы, которые продолжаются по настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Димитровграде 28 ноября был газопровод по улице Свирская, в результате ночью без тепла остались десятки многоквартирных домов. Власти просят жителей оказать содействие газовикам, которые 29 ноября будут обходить квартиры.

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