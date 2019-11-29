Уфа, , 10:56 — REGNUM Новогодние ели установили в парке «Кашкадан» и на площади Дворца спорта в Уфе. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, новогодние деревья, которые были привезены из Нуримановского района Башкирии, встретили Дед мороз и Снегурочка.

Отмечается, что в парке «Кашкадан» установили 17-ти метровую лесную красавицу, а площадь Дворца спорта будет украшать 27-ми метровая ель.

Сообщается, что в ближайшее время новогодние деревья будут украшены сверкающей мишурой и разноцветными шарами.