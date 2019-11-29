Новосибирск, , 10:52 — REGNUM В Новосибирске следователи проверяют информацию «о причинении телесных повреждений второкласснице», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Напомним, ранее мать девочки, которую выгнали с чаепития из-за отказа родителей сдавать деньги на мероприятие, рассказала, что сверстники начали высказывать претензии её дочери, а 26 ноября она и вовсе пожаловалась, что её пнул одноклассник.

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Процессуальная проверка проводится по сообщениям средств массовой информации, пояснили в ведомстве. По её результатам будет принято итоговое процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство образования Новосибирской области также проверит информацию об избиении ученицы второго класса школы № 183 Новосибирска.