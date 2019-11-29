Пермь, , 11:00 — REGNUM Предновогодний день, 31 декабря, следует сделать выходным, выразил свое мнение депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР) в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Экономической целесообразности в 31 декабря как в рабочем дне нет. В это время работодатели, как правило, оставляют в офисах только дежурных. Да и продуктивность работы в этот день на нуле», — сказал пермский депутат.

Он считает, что граждане поддержат решение власти о выходном дне, поскольку от жителей часто слышит пожелание сделать 31 декабря нерабочим днем.