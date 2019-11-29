Москва, , 10:51 — REGNUM В Москве на ВДНХ 1 декабря посетителям представят праздничную программу в честь Всероссийского дня хоккея. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

На ледовой площадке праздничная программа продлится с 12:00 до 20:00. У фонтана «Дружбы народов» пройдут выступления чирлидеров с трюками на коньках и уроками для желающих перенять их мастерство.

На детской площадке у павильона «Советская культура» будет работать школа хоккея. Шайбы, клюшки и хоккейную экипировку выдадут на месте. Профессиональные инструкторы покажут игровые приёмы для успешной игры, такие как финт и распасовка.

Для ребят, кто пока не стоит на коньках, пройдут занятия по хоккею с мячом на площадке у павильона «Земледелие». Также на ВДНХ состояться турнир по настольному хоккею и мастер-классы по росписи коньков.

22 ноября на ВДНХ открылся каток площадью 20,5 тысячи квадратных метров —самая большая ледовая площадка с искусственным покрытием в Европе.