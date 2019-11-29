Краснодар, , 10:48 — REGNUM Более миллиона человек перевезли «Городские электрички» в Краснодаре и в Сочи с начала 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края. Они курсируют в составе электропоездов «Кубань Экспресс-Пригород».

Как сообщается, число пассажиров за год выросло на 17%. С начала года пассажиропоток на Краснодарском направлении вырос почти в три раза и составил более 90 тысяч человек.

«Поездка с любой окраины краевой столицы в центр, даже в час пик, займет в среднем 20 минут. А дорога в самый отдаленный пригород из центра Сочи или обратно — не больше часа», — прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалисты называют электрички на данный момент самым быстрым транспортом в пределах Краснодарской и Сочинской агломераций.