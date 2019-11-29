Москва, , 10:53 — REGNUM Московский программист Сергей Суровцев, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН 27 июля в Москве, должен быть арестован. С таким ходатайством выступил Следственный комитет, сообщили 29 ноября журналистам в Басманном суде столицы.

Поместить Суровцева под стражу просят до 27 января 2020 года. Ему предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, неопасного для его жизни (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании 30-летнего Сергея Суровцева в рамках дела о беспорядках в Москве стало известно 28 ноября. По версии следствия, 27 июля на Тверской улице он ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения.

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