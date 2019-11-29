Рязань, , 10:40 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении пятерых членов организованной преступной группы, занимавшихся незаконной миграцией на территории Рязанской области. Они признаны виновными в совершении пяти преступлений, сообщили 29 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Преступники — три жителя Рязани и два гражданина Республики Узбекистан — оформили более 400 уведомления о прибытии иностранцев на территорию России, заключили три фиктивных брака между рязанками и гражданами Таджикистана. В общей сложности за свои услуги они получили более 600 тысяч рублей. Незаконную деятельность удавалось вести на протяжении почти двух лет.

В ходе судебного заседания все подсудимые признали вину и раскаялись. Одному гражданину Республики Узбекистан назначили 1,5 года лишения свободы, остальным участникам ОПГ — штрафы.

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