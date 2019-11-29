Красногорск, , 11:10 — REGNUM В автобусах Московской области число бесконтактных транзакций с помощью банковских карт и смартфонов в ноябре 2019 года выросла в два раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мострансавто.

В ноябре 2018 года пассажиры использовали бесконтактные способы оплаты проезда 98 тыс. раз, в ноябре 2019 года число таких транзакций достигло 200 тыс. Наибольшее число поездок с оплатой банковскими картами и через смартфоны совершили в Одинцове, Люберцах и Домодедове.

В целом на бесконтактные формы оплаты приходится 29% поездок ежедневно. В Мострансавто отметили, что с момента разрешения такого вида оплаты (в марте 2018 года) банковскими картами и приложениями смартфонов в автобусах воспользовались 55 млн раз.