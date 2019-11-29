Курган, , 10:36 — REGNUM В курганском городе Шадринске с 2020 года будет сокращено 30 ставок управленцев в детских садах. А именно 12 ставок заведующих и 18 ставок заместителей по административно-хозяйственной части, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

«Сокращаются не люди, а ставки, так как эти функции выполняли сотрудники по совместительству. Важно понимать, что меняется название юридических лиц, а группы, воспитатели — все и всё остаётся по-прежнему», — акцентирует заместитель руководителя отдела образования Шадринска Оксана Карманова

В 2020 году из 24 юридических лиц в дошкольном образовании останутся 11, уточняют в мэрии. Сэкономленные на управленцах денежные средства будут направлены в местный и областной бюджеты с последующим распределением в фонд оплаты труда и на ремонт детских садов.