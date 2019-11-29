Куйбышев, Новосибирская область, , 10:33 — REGNUM В Новосибирской области руководителя Горводоканала Куйбышева приговорили к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 5 лет — за взятки, сообщили ИА REGNUMа в региональном управлении СКР.

Он признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, из которых два эпизода совершены в крупном размере и один эпизод совершён в значительном размере»).

Установлено, что с 30 июля 2017 по 11 октября 2018 директор МУП «Горводоканал» лично получил от индивидуального предпринимателя взятку за беспрепятственную выдачу техусловий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и своевременного подписания необходимых документов — более 160 тыс. рублей. Кроме этого, с 03 октября 2018 по 22 декабря 2018 лично получил от директора одного из обществ взятку за заключение муниципальных контрактов на прокладку трубопроводов на Куйбышева — более 180 тыс. рублей. А также с 25 декабря 2018 по 28 декабря 2018 получил от директора одного из обществ взятку за беспрепятственные в будущем подписание муниципального контракта и приём поставляемого в рамках контракта оборудования — более 50 тыс. рублей.

«Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский», — уточнили в ведомстве.