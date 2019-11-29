Москва, , 10:31 — REGNUM В Новой Москве в поселении Сосенском открылся двухэтажный центр государственных услуг «Мои документы», сообщается на сайте мэра столицы.

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В новом МФЦ можно получить свыше 270 госуслуг. Ноыый офис стал третьим полноценным центром «Мои документы» в Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО).

Офис «Мои документы» работает по удобному для граждан графику. В офисе работает бесплатный Wi-Fi, можно сфотографироваться, распечатать документ, оплатить госпошлину и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, количество пользователей портала «Госуслуги» превысило 100 миллионов.

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