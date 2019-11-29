Москва, , 10:26 — REGNUM Новый образовательный стандарт по информатике в школе стал серьёзным шагом вперёд, но обучение предмету стоит вводить уже в пятом классе. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Ранее Минпросвещения РФ разработало новый федеральный образовательный стандарт школьного предмета «Информатика». По словам Левина, это «заметный шаг вперёд» по сравнению с предыдущими стандартами этого предмета и его обучению.

«В то же время ряд моментов вызывает тревогу, так как может оказать отрицательное и тормозящее влияние на обучение наших детей, которым предстоит строить цифровую экономику, от успешности которой напрямую зависит конкурентоспособность и будущее благополучие нашей страны», — заявил Левин.

Так, например, предложение обучать информатике только в 7−9-х классах «сложно не назвать серьёзной ошибкой», уверен он. В частности, программа подразумевает обучение цифровой гигиене и языкам программирования, и три года на это обучение — недостаточный срок, так как нагрузка на учащихся будет слишком серьёзной.

«Успешная реализация таких задач была бы возможна, если бы у нас было планомерное обучение цифровой гигиене и безопасности с первого класса, но этого нет. Поэтому более разумно было бы начинать обучение информатике с 5-го класса», — уверен Левин.

Депутат считает нелогичной систему, при которой в 5−6-м классе школьникам на уроках технологии будут необходимы навыки грамотного поиска информации и работы с файлами, но изучать их они будут только на уроках информатики в 7-м классе.