Новосибирск, , 09:56 — REGNUM Директор Сибирского института управления РАНХиГС Сергей Сверчков уволен. Это следует из информации на официальном сайте вуза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«29 ноября 2019 года в соответствии с приказом ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ исполняющим обязанности директора Сибирского института управления — филиала РАНХиГС назначена Надежда Кирилова», — говорится в официальной информации.

Об увольнении Сверчкова в Новосибирске поговаривали давно. Но до сегодняшнего дня официального подтверждения не было. Сергей Сверчков до 27 ноября 2019 года находился в отпуске и комментариев не давал. В институте также ссылались на его отпуск.

Как стало известно ИА REGNUM, Сергей Сверчков уволен «в связи с переходом на другое место работы».

Напомним, что ранее вокруг СИУ РАНХиГС разгорелся скандал — 107 из 144 штатных сотрудников обратились к ректору с жалобой на низкие зарплаты и высокую нагрузку.

Ещё ранее в вузе прошло разбирательство по поводу выдачи десятков дипломов несоответствующего образца.

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Согласно официальным данным, Надежда Кирилова с 2013 года является заместителем директора института по учебной работе. Она окончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Является кандидатом юридических наук.