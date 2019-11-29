Орск, Оренбургская область, , 09:55 — REGNUM В Орске Оренбургской области в суд направлено резонансное уголовное дело о крупном пожаре, в результате которого сгорело семь жилых домов и погиб один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Фигурантом уголовного дела является местный житель. Ему инкриминируют причинение смерти по неосторожности и уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенного из-за неосторожного обращения с огнем.

По версии следствия, 3 мая 2019 года орчанин на территории своего домовладения проводил электросварочные работы на открытом воздухе в ветреную погоду. В результате разлета раскаленных частиц металла произошло возгорание сухого камыша, растущего поблизости. Впоследствии огонь перекинулся на жилые дома и хозпостройки. Один из соседей во время тушения пожара получил серьезные ожоги и был госпитализирован. В больнице мужчина скончался.

По данным прокуратуры, полностью сгорело семь домов, хозяйственные постройки, а также автомобили. Ущерб оценивается в сумму более 7 млн рублей. Свою вину обвиняемый признал частично, ущерб не возместил.

Стоит отметить, ранее речь шла о восьми уничтоженных домах. Без крыши над головой остались 11 семей.

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