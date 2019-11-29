Россошь, Воронежская область, , 09:46 — REGNUM Ряд административных дел возбуждены по фактам грубых нарушений на АО «Минудобрения» в Россошанском районе Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры 28 ноября.

Прокуроры проверяли соблюдение исполнения требований пожарной безопасности и выявили грубые их нарушения. Так, на предприятии отсутствовали автоматическая противопожарная сигнализация и системы оповещения на случай пожара, планы эвакуации, огнетушители в различных помещениях предприятия. Всего выявлено более полусотни нарушений.

«С учетом специфики работы предприятия, количества работающих на заводе граждан, прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)», — сообщили в прокуратуре.

Также проверяющие выявили нарушения трудового законодательства и законодательства о защите персональных данных, возбуждены административные дела.

АО «Минудобрения» является градообразующим предприятием для Россоши, крупнейшим предприятием в Россошанском районе и одним из крупнейших — в области.