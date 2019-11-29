Москва, , 09:43 — REGNUM В России с 5 декабря стартует проект «По дорогам фронтовых театров». Он приурочен к 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал «Культура».

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Запускает проект ГИТИС. Студенты вуза проедут с гастролями по фронтовым дорогам со спектаклями, как ездили театры во время войны. Студенческие постановки и концертные программы покажут в разных городах России и даже Европы.

Первый спектакль «Третья ракета» по повести Василя Быкова студенты ГИТИСа сыграют в годовщину начала контрнаступления советских войск под Москвой (5 декабря).

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приглашены на парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года.

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