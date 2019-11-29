Ярославль, , 09:41 — REGNUM 28 ноября в Ярославле открылся второй в регионе детский технопарк «Кванториум», созданный в рамках национального проекта «Образование». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Открытие «Кванториума» в Ярославле Yarregion.ru

«Кванториум» создан на базе Ярославского градостроительного колледжа. В нем будет обучаться около 800 детей из Ярославля и районов области. В церемонии открытия принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Мы сделаем все возможное, чтобы создать в Ярославской области все условия для развития способностей детей и освоения ими современных, востребованных в регионе профессий, — сказал Дмитрий Миронов. — У нас много умных, талантливых ребят. Уверен, что под руководством педагогов «Кванториума» они получат необходимую подготовку и практический опыт, который поможет выбрать будущую специальность и определить правильную дорогу в жизни».

В «Кванториуме» школьники смогут получить дополнительное образование по направлениям геоинформатика, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, аддитивные технологии, электроника, ручная обработка материалов, промышленный дизайн и информационные технологии.

Лаборатории оборудованы современной техникой: 3D-принтерами, наборами для прототипирования, камерами и шлемами виртуальной реальности и другой аппаратурой. На создание технопарка было выделено более 70 млн рублей из федерального бюджета, 2,9 — из областного, внебюджетные инвестиции составили 50 миллионов. Ранее детский технопарк был открыт в Рыбинске.

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