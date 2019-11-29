Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски в Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга, сообщили СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Точная причина, по которой вечером в четверг, 29 ноября, в Фонде проводились следственные действия, пока неизвестна.

В свою очередь в Фонде капремонта корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что учреждение функционировало весь вчерашний день в рабочем режиме.

«Ни о каких обысках не знаю. Вчера у нас был обычный рабочий день», — пояснила советник гендиректора Фонда Тамара Панченко.

В пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти от каких-либо комментариев воздержались.

Некоммерческая организация «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» была учреждена петербургскими властями в 2013 году. Работа Фонда связана с обеспечением организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города.

С ноября 2014 года, за пять лет, в Фонд поступили взносы на сумму 19,7 млрд. рублей, задолженность горожан на 1 января 2019 года составляла 1,37 млрд. рублей.