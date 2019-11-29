Москва, , 09:39 — REGNUM Выходной 31 декабря даст возможность перевести дух и почувствовать атмосферу семейного праздника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил замглавы комитета Госдумы по охране «здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Мне как врачу нравится идея сделать 31 декабря праздничным выходным днем. Прежде всего потому, что таким образом мы дадим людям возможность перевести дух и почувствовать атмосферу семейного праздника. Разговоры о том, что из-за этого у нас упадет производительность труда, просто лукавство, потому что о работе в этот день не думают ни сотрудники, ни их руководство. И по сути никто не работает, а «отмечает» с коллегами, начиная с позднего завтрака. Будучи главным врачом, я всегда старался отпустить женщин в этот день хотя бы пораньше. И рабочий процесс уж точно не страдал», — сказал Огуль.

Новый год — это главный семейный праздник в нашей стране, с устоявшимися традициями, в том числе кулинарными, напомнил он.

«Такой праздник нужно встречать в комфорте, отдохнувшими, a не запыхавшись, как после марафона. А люди после работы бегут по продуктовым магазинам, переживают из-за того, что не успевают забрать пораньше ребенка из садика (воспитателей с утра предупреждают чтобы забрали раньше), нервничают в автомобильных пробках. По статистике в этот день возрастает количество ДТП. А в конце дня, уставшие, наспех готовят праздничный ужин, наспех наедаются и много выпивают. Поверьте врачу — усталость сказывается на здоровье ничуть не меньше, чем болезнь. А тут она соседствует с перееданием, алкогольными интоксикациями, обострением сердечно-сосудистых заболеваний и так далее», — рассуждает парламентарий.

Отсутствие выходного 31 декабря сказывается и на 1 января.

«Получается, что первый новогодний выходной (1 января) у нас — это не волнующий праздник, который мы проводим дома с друзьями или в кругу семьи, а день, когда, страна оправляется после праздничной ночи — с аспирином. То есть на поправку здоровья после праздника нам выходного не жаль», — указал депутат.

«Будь 31 декабря выходным днем — люди спокойно готовились к встрече Нового года, были бы здоровее, спокойнее и целее, не переедали бы и меньше бы употребляли на грудь», — резюмировал Огуль.

Законопроект о праве правительства РФ перенести один из выходных дней на 31 декабря внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Позже Минтруд пояснил, что в 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.