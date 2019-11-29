Ташкент, , 09:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Узбекистана подтвердило гибель уроженцев республики в результате крушения легкомоторного частного самолета в канадской провинции Онтарио, сообщили 29 ноября в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

МИД отметили, что самолетом управлял Отабек Облокулов, который вылетел из Торонто в Кингстон вместе с супругой, тремя детьми и двумя родственниками, в том числе Бобомуродом Набиевым. Всего в результате крушения погибли семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в канадском Кингстоне разбился легкомоторный самолет Piper PA-32. Воздушное судно рухнуло в труднодоступной местности в 5−7 км от аэропорта. В результате авиакатастрофы погибли семь человек, в том числе трое детей.

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