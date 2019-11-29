Благовещенск, , 09:51 — REGNUM В 35-ю общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, прибыло более тысячи новобранцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Это количество военнослужащих составляет около 50 процентов спланированного пополнения, ожидаемого в войсках в ходе осеннего призыва. Основная масса молодых солдат прибывает с регионов Урала и Западной Сибири. Кроме того, прибывают призывники из дальневосточных регионов. По промежуточным данным отмечается улучшение качественных показателей призывников. Так, каждый второй новобранец имеет среднее профессиональное образование, а каждый девятый окончил высшее учебное заведение.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделение специального назначения Восточного военного округа убыло в Китай для участия в международных военных учениях.