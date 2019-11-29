Джакарта, , 09:34 — REGNUM Правозащитная организация Коалиция за безопасное общественное пространство утверждает, что три из пяти женщин Индонезии подвергались сексуальному преследованию, об этом 29 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Данные были получены на основании опроса общественного мнения, в котором приняли участие 62 тыс. 224 человека во всех 34 провинциях страны.

46,8% опрошенных подтвердили, что подвергались сексуальным домогательствам в общественных местах. Таким образом, оказалось также, что каждый десятый мужчина подвергался сексуальному преследованию.

Среди домогательств выделяют разные формы, в том числе, словесные, физические и не физические, под последними подразумеваются — звуки имитирующие поцелуй, шутки на тему секса, а также комплименты по поводу внешности, которые почему-то интерпретируются также в качестве сексуального домогательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвинения в харассменте добрались до посла США в ЕС