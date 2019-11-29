Оренбург, , 09:25 — REGNUM В школе № 86 Оренбурга Роспотребнадзор в связи со вспышкой кишечное инфекции проводит эпидемиологическое расследование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении надзорного ведомства.

В настоящее время деятельность пищеблока приостановлены, его сотрудники отстранены от работы. Обследуются пищеблок, образовательное учреждение, организатор питания ООО «Огонек», поставщики пищевых продуктов.

Взяты пробы готовых блюд, пищевых продуктов, питьевой воды, дезинфицирующих средств. Кроме того, осуществлен забор биологического материала у больных, контактных лиц и персонала пищеблока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в оренбургской школе зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Помощь медиков потребовалась в 17 случаях.

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