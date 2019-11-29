Воронеж, , 09:22 — REGNUM Снег с дождём и гололёд ожидается в ряде регионов Центрального федерального округа 29−30 ноября, сообщает Росгидрометцентр.

Так, 29 ноября мокрый снег, дождь прогнозируются на территории Тверской области. Не исключено и образование гололёда. 30 ноября осадки в виде мокрого снега и дождя с налипанием мокрого снега ожидаются в Ярославской области. Снегопады придут и в Ивановскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 ноября, в Воронежской области прошёл ледяной дождь. Из-за непогоды были отменены несколько авиарейсов.