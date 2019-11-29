Оренбург, , 09:18 — REGNUM В школе № 86 Оренбурга 29 ноября ввели сокращённые уроки — продолжительностью 35 минут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По состоянию на утро 29 ноября число случаев кишечной инфекции осталось прежним. За медпомощью обратились 17 человек. Ситуация в школе находится на личном контроле главы города Дмитрия Кулагина.

Напомним, 28 ноября в общеобразовательной школе зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Губернатор провел оперативное совещание с министрами образования и здравоохранения и поручил организовать проверку по факту массового пищевого отравления.

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