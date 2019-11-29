Москва, , 09:16 — REGNUM В России у хакеров появился новый способ хищения средств с банковских карт граждан. Речь идёт о новом вирусе, который сам может заходить в приложение банка в мобильном устройстве для операционной системы Android и выводить деньги со счёта жертвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.

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С подобным видом мошенничества уже столкнулись по меньшей мене два российских банка — «Почта Банк» и «Московский кредитный банк» (МКБ). При этом директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков отмечает, что пока подобные случаи хищения средств являются единичными.

Отмечается, что впервые подобная атака была зафиксирована весной 2019 года — тогда был модифицирован новый мобильный Android-троян Gustuff, созданный русскоязычным хакером.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об участившихся в 2019 году случаях хищения средств граждан с банковских карт с помощью Сard2Сard-платформ. Использование подобного метода социальной инженерии позволяет замести следы преступления и усложнить процесс возврата денег.