Новосибирск, , 09:15 — REGNUM На дорогах Новосибирска тестируют две машины с системой распыления противогололёдной смеси — двухкомпонентного жидкого реагента «Бионорд», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным городской дорожной службы, установки позволяют обрабатывать сразу три полосы движения, а снег начинает плавиться уже через 15−20 минут после распыления. К

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что если технология пройдёт проверку снегопадами, то в будущем парк спецмашин будет увеличен.

«Сегодня температура чуть ниже 10 градусов, не самая холодная погода, но эффект заметный: не прошло и 20 минут, как реагент начал действовать, — отметил Локоть. — Кроме того, на квадратный метр данной смеси необходимо гораздо меньше, чем песко-соляной — это плюс. Объективно оценить работу экспериментальной установки сможем примерно через месяц: тогда будет понятно, насколько быстро и при каких максимальных температурах она работает».

Ранее и сообщало, что власти Новосибирска оставили дороги Левобережья без реагента «Бионорд».

Напомним, что покупка двух единиц техники для распределения обошлась в 5,3 млн рублей.