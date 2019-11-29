Москва, , 09:08 — REGNUM В России злоумышленники изобрели новый способ мошенничества с банковскими картами, об этом «Известиям» рассказал один из пользователей Facebook Серж Гатилов.

По его словам, злоумышленники якобы забывают карту в банкомате. Когда следующий пользователь вынимает карту, к нему подходит мошенник и просит вернуть «потерю». После того, как преступник проверяет баланс, он заявляет, что с его счета были сняты деньги. При этом находится «свидетель», подтверждающий версию «жертвы».

Злоумышленник начинает угрожать, что вызовет полицейских, а на карте остались отпечатки пальцев потерпевшего. В данной преступной схеме задействованы как минимум два-три человека. Они выбирают место и время, когда у банкоматов немного людей.

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Эксперты советуют в данном случает не поддаваться на провокацию и спокойной вызывать сотрудников полиции, поскольку на банкоматах есть камеры, а все операции по карте фиксируются банком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что в 2019 году в стране было зарегистрировано более 18,8 тыс. преступлений в банковской сфере, ущерб превысил 154 млрд рублей.

Среди основных причин успешной деятельности преступников эксперты выделяют человеческий фактор, а именно: утечку информации. Решение проблемы в повышении грамотности граждан при работе в цифровом информационном пространстве.

Ранее в России появился новый вид мошенничества, когда фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкоматов, чтобы в дальнейшем снять настоящие купюры в другом месте.

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