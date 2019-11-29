Москва, , 09:08 — REGNUM Некоторые законы и правила начнут действовать в России в декабре 2019 года.

Так, с 1 декабря станет обязательной маркировка некоторых категорий товаров, она вводится для избавления рынка от фальсификата. Это духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотокамеры, фотовспышки, изделия из натуральной или композиционной кожи, трикотажные и вязаные блузки и блузоны, пальто, полупальто, плащи, куртки и ветровки, а также постельное, столовое, туалетное и кухонное бельё.

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С декабря в России заработают стандарты защиты прав и интересов клиентов финансовых брокеров и управляющих. Тем, кто работает в этой сфере, придется предоставлять клиентам подробную информацию о своих услугах и предупреждать их о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.

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Еще одно нововведение декабря — создание реестра недобросовестных водопользователей и участников торгов на право заключения договора водопользования. Эти поправки вступают в силу 5 декабря.

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28 декабря в России повысят максимально возможные выплаты за вред, причиненный в связи с авиаперевозкой пассажиров, багажа и груза.