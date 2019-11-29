Майкоп, , 09:10 — REGNUM Бывшему сотруднику полиции из Адыгеи, который не смог подтвердить факт покупки автомобиля на законные доходы, придется выплатить государству 1,8 млн рублей. Верховный суд республики оставил в силе соответствующее решение, ранее вынесенное судом первой инстанции, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее в надзорном ведомстве выявили несоответствие расходов бывшего работника органов внутренних дел его доходам за три года. Документы, подтверждающие законность получения денег от третьих лиц, экс-полицейский также не смог представить.

Прокуратура обратилась в Красногвардейский районный суд с иском о взыскании в доход РФ стоимости автомобиля Land Rover Range Rover в размере 1,8 млн рублей. Суд взыскал с ответчика указанную сумму, а затем Верховный суд Адыгеи отказал бывшему стражу порядка в удовлетворении апелляционной жалобы.

Добавим, что полицейский был уволен из органов по представлению прокуратуры в связи с утратой доверия.