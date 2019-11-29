Оренбург, , 09:08 — REGNUM Заместитель председателя комитета экономической политике, промышленности и предпринимательству Заксобрания Оренбургской области Оксана Набатчикова (ЛДПР) считает, что 31 декабря должен быть выходным днем. «По сути, этот день все равно не рабочий. Все стремятся домой для подготовки к главному семейному празднику», — отметила она в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Помимо целесообразности объявления 31 декабря выходным, депутат заострила внимание на теме резкого повышения железнодорожных и авиабилетов.

«Цены вырастают в два-три раза. В результате это очень сильно ограничивает возможности людей встретить Новый год в кругу семьи», — отметила Оксана Набатчикова.